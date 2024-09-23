Американские бойцы Джон Джонс и Стипе Миочич проведут поединок в рамках турнирах по ММА UFC 309 в ночь с 16 на 17 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет на спортивной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Главный бой ожидается около 6.00 по московскому времени.

Поединок Джонс — Миочич должен был состояться в 2023 году. Но Джон получил тяжелую травму и был вынужден сняться с турнира.

Трансляцию боя в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 309 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Рекорд Джонса в ММА — 27-1-0. На счету Миочича профессиональный рекорд — 20-4-0.

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