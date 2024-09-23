UFC Fight Night Мойкано — Сен-Дени: дата и кард турнира в Париже
Турнир UFC Fight Night 243 состоится в субботу, 28 сентября. Вечер ММА пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало прелимов — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.
Ивент возглавит поединок в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и француза Бенуа Сэн-Дени. Также состоится бой уроженца Дагестана Нассурдина Имавова против американца Брэндана Аллена. В предварительном карде в октагон выйдет россиянка Дарья Железнякова и аргентинка Айлин Перес.
Основной кард UFC Fight Night 243
Бенуа Сэн-Дени — Ренато Мойкано
Джоандерсон Брито — Уилльям Гомис
Кевин Жуссе — Брайан Баттл
Нассурдин Имавов — Брэндан Аллен
Морган Шаррьер — Эй Джей Каннингем
Предварительный кард UFC Fight Night 243
Мэтт Фревола — Фарес Зиам
Ион Куцелаба — Иван Эрслан
Жермейн Де Рандами — Нора Корнолл
Умар Си — Да Ун Чжун
Боладжи Оки — Крис Дункан
Айлин Перес — Дарья Железнякова
Дэниэл Барес — Виктор Альтамирано
Людовит Клейн — Николас Мотта
Фелипе Лима — Тэйлор Лапилус
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