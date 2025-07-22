Джон Джонс приедет в Россию на турнир кулачной лиги IBA Bare Knuckle

Как сообщает пресс-служба IBA Bare Knuckle, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс прилетит в Москву 26 июля и станет почетным гостем турнира.

«IBA Bare knuckle это невероятный продукт, и буду рад посетить Москву чтобы встретиться с фанатами» — сказал Джонс.

22 июня 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры. В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал возможное проведение поединка UFC в Белом доме, после чего 38-летний американец признался, что хотел бы принять участие в этом мероприятии.

Помимо Джонса, предстоящий турнир могут посетить и другие бойцы UFC.

Первый международный турнир кулачной лиги IBA Bare Knuckle пройдет 26 июля в Москве. Возглавит предстоящий ивент поединок Эмилем Новрузовым и Саматом «Кыргызом» Абдырахмановым.