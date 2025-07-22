Хабиб Нурмагомедов считает, что российским бойцам не хватает медийности

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Hustle Show № 28 на YouTube-канале Адама Зубайраева рассказал о проблеме российских бойцов в промоушене.

— Нет ощущения, что в UFC как будто всегда отдаляют бойцов из России к этому титулу или пытаются какие-то преграды сделать?

— Я думаю, что это ощущение появилось последние два года... В плане бизнеса, не будем говорить про спорт, в плане бизнеса они ведут себя так, как они ведут. Ну, с одной стороны, тоже можно понять. Вот, например, был Перейра чемпион, да? Анкалаев его просто разнес. И того нету, и этого нету. Да, Магомед чемпион, но интересен ли он людям? Просто по своей натуре он такой человек спокойный, занимается своими делами, но как боец он лучше. А в UFC хотят, чтобы ты был и как боец, и чтобы ты был интересным (медийно). Вот проблема наших бойцов.