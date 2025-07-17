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17 июля 2025, 11:40

Джон Джонс хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Сергей Разин
корреспондент

Американский боец Джон Джонс заявил, что хочет выступить на турнире UFC, который планируется провести в Белом доме.

«Никому ничего не обещаю, но у меня очень сильное предчувствие, что я буду в этом карде. Это будет историческое событие, масштабнее, чем Триллер в Маниле и Грохот в джунглях. Я бы хотел сразиться с любым, кто будет владеть поясом к концу года. Сейчас чемпион — Том Аспиналл. Но посмотрим, кто будет чемпионом в конце года. Было бы уместно, чтобы американец бился за чемпионский титул в этот вечер. И я был бы готов поставить всё на кон еще раз», — приводит слова Джонса журналист Джой Андалоро.

Дана Уайт и&nbsp;Дональд Трамп.В Белом доме может пройти поединок UFC. Об этом сообщил Трамп — детали уже известны

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

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Джон Джонс
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