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17 июля 2025, 22:06

Макгрегор заявил, что возобновит карьеру ради участия в турнире UFC в Белом доме

Руслан Минаев
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о своем возвращении в ММА ради участия в турнире UFC в Белом доме, проведение которого анонсировал президент США Дональд Трамп.

«Я вернулся в пул [допинг-тестирования бойцов UFC]. Будьте готовы. Ущерб будет нанесен. Овальный кабинет. Лужайка Белого дома», — приводит слова 37-летнего Макгрегора аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Ирландец проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC Макгрегор провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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Конор Макгрегор
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