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Сегодня, 16:01

Джо Роган рассказал, почему Тони Фергюсон начал проигрывать

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган считает, что причина серии поражений экс-временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона (25-9) заключается в том, что он получил травму колена.

«Это хороший бой для обоих парней, потому что Пэдди — парень, который только начинает свой путь, а Тони — легенда, — сказал Роган на Joe Rogan Experience. — Для Тони этот бой может стать последним в UFC, если он проиграет. Это справедливое предположение. Многие призывают его уйти в отставку и перестать драться.

Его падение началось с того, что он повредил колено. После этого он вернулся и победил [Энтони] Петтиса, что было довольно необычно, но потом у него выдался очень тяжелый бой с Гейджи».

Фергюсон и Пэдди Пимблетт (20-3) подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тони Фергюсон
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