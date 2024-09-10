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Сегодня, 11:08

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Ты сосредоточен на том, чтобы дойти до боя!»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) ответил 12-му номеру рейтинга в среднем весе Хамзату Чимаеву (13-0), назвавшему южноафриканца «ненормальным чемпионом» с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Ты просто сосредоточен на том, чтобы дойти до боя, любого боя!» — написал южноафриканский боец в соцсетях.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

* Деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
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