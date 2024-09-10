Дю Плесси ответил Чимаеву: «Ты сосредоточен на том, чтобы дойти до боя!»

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) ответил 12-му номеру рейтинга в среднем весе Хамзату Чимаеву (13-0), назвавшему южноафриканца «ненормальным чемпионом» с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Ты просто сосредоточен на том, чтобы дойти до боя, любого боя!» — написал южноафриканский боец в соцсетях.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

* Деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.