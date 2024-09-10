Двалишвили — о нападении на фаната: «Он кричал, что О'Мэлли — мой папочка»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) отметил, что вступил в конфликт с фанатом в недавнем турнире по джиу-джитсу, поскольку тот «не уважал его».

«Я смотрел джиу-джитсу, — рассказал Двалишвили Кевину Иоле. — Один парень кричал с трибун: «Шон — твой папочка! Шон — твой папочка!» Я повернулся, посмотрел ему в глаза и сказал: «Заткнись», а потом он стал смеяться надо мной. Он показывал на меня пальцем, и я сказал ему: «Заткнись». А он [продолжал] смеяться, и я говорю ему: «Иди сюда и скажи мне это в лицо». Я сделал ему три предупреждения.

Он шутил, наверное, с одним из своих друзей, и проявил неуважение ко мне. Все меня уважают, а этот парень — нет. Я не позволю ему себя не уважать. Я сказал ему, чтобы он подошел, и, конечно, он не подошел. Он смеялся, и мне пришлось пойти к нему. Я говорю ему: «Да, скажи мне это сейчас». Конечно, я не хотел его обидеть, но я его достал».

Шон О'Мэлли (18-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.