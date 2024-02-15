Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

15 февраля, 17:09

Двалишвили пожелал Петру Яну победить Сонга Ядонга

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Грузинский боец Мераб Двалишвили поделился мнением о возвращении в октагон Петра Яна.

9 марта на турнире UFC 299 россиянин проведет бой с китайцем Сонгом Ядонгом.

«Верю, потому что он боец очень высокого уровня, я это знаю. Если быть честным, я буду поддерживать его в этом бою и хочу, чтобы он победил, потому что не желаю ему зла. Может быть, мне не очень нравятся его личные качества, но он был моим соперником, а я поддерживаю всех своих соперников. Желаю ему всего наилучшего и, прежде всего, быть более скромным. Если бы он был скромнее, у него все было бы в порядке. Я желаю ему победы против другого топового оппонента Сонга Ядонга, и я надеюсь, что Петр выиграет этот бой, вернется в топ-5 и мы с ним сделаем то же, что делали раньше», — цитирует Двалишвили MMA.Metaratings.ru.

Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед (8 — нокаутом) и пять поражений в смешанных единоборствах.

Источник: Metaratings.ru
Мераб Двалишвили
Петр Ян
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двалишвили: «У Топурии есть нокаутирующая мощь, и он морально хорошо подготовлен к бою против Волкановски»

Двалишвили: «О'Мэлли вел себя задиристо и постоянно говорил всякую дрянь»
Новости
RSS RSS
Все новости