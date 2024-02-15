Двалишвили пожелал Петру Яну победить Сонга Ядонга

Грузинский боец Мераб Двалишвили поделился мнением о возвращении в октагон Петра Яна.

9 марта на турнире UFC 299 россиянин проведет бой с китайцем Сонгом Ядонгом.

«Верю, потому что он боец очень высокого уровня, я это знаю. Если быть честным, я буду поддерживать его в этом бою и хочу, чтобы он победил, потому что не желаю ему зла. Может быть, мне не очень нравятся его личные качества, но он был моим соперником, а я поддерживаю всех своих соперников. Желаю ему всего наилучшего и, прежде всего, быть более скромным. Если бы он был скромнее, у него все было бы в порядке. Я желаю ему победы против другого топового оппонента Сонга Ядонга, и я надеюсь, что Петр выиграет этот бой, вернется в топ-5 и мы с ним сделаем то же, что делали раньше», — цитирует Двалишвили MMA.Metaratings.ru.

Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед (8 — нокаутом) и пять поражений в смешанных единоборствах.