Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником Петра Яна

В команде российского бойца, чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна заявили, что грузин Мераб Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником спортсмена.

В ночь на 25 января американец Шон О'Мэлли после победы над китайцем Сонгом Ядонгом бросил Яну вызов на поединок.

«Пока Двалишвили остается наиболее вероятным из вариантов. Но не исключено, что это может быть Шон О'Мэлли или россиянин Умар Нурмагомедов. В ближайшее время соперник и дата должны определиться», — приводит ТАСС слова представителя команды Яна.

Петр Ян и Мераб Двалишвили встречались дважды: в марте 2023 года единогласным решением судей победил грузин, в декабре 2025 года — россиянин.

В октябре 2022 года Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей.