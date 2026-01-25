Хабиб — о выступлении Умара Нурмагомедова на UFC 324: «Пришел, увидел, победил»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего троюродного брата Умара Нурмагомедова над бразильцем Дейвесоном Фигередо в поединке на турнире UFC 324.

Бой завершился единогласным решением судей в пользу 30-летнего россиянина (30:27, 30:27, 30:27).

«Пришел, увидел, победил. Едем обратно после победы», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.

На счету Умара Нурмагомедова теперь 20 побед при одном поражении в профессиональных ММА. 38-летний Фигередо потерпел шестое поражение. В его активе 25 побед и одна ничья.