Судья порвал крестообразную связку во время боя UFC между Пуляевым и Гаутие

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что рефери Марк Смит получил травму во время судейства поединка между россиянином Андреем Пуляевым и камерунцем Атебой Гаутие на турнире UFC 324.

Смиту потребовалась помощь охранников, чтобы покинуть октагон.

«У Смита порвана крестообразная связка», — заявил Уайт.

Это крайне редкий случай, когда судья получает столь серьезное повреждение во время исполнения своих обязанностей в клетке UFC.

Сам поединок был доведен до конца и завершился победой Гаутие единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).