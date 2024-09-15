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Дудакова: «Очень рада, что Шевченко вернул свой пояс»

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Российский боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Виктория Дудакова прокомментировала победу Валентины Шевченко в поединке с Алексой Грассо за пояс чемпионки UFC.

«Очень рада, что Валя вернул свой пояс. Нельзя не радоваться успехам таких спортсменов. Тем более она вернулась намного сильнее. У нее был план на бой. Она четко его выполнила, забрав все раунды. Будем надеяться, что и дальше она будет побеждать», — сказала Дудакова .

В марте 2023 года на турнире UFC 285 Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде и стала чемпионкой женского наилегчайшего дивизиона. В сентябре того же года на турнире UFC Fight Night 227 они провели реванш, завершившийся вничью.

Источник: Metaratings.ru
Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
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