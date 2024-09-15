Борисов: «Умар Нурмагомедов хорошо борется и работает в стойке, но Двалишвили сильнее физически»

Бывший чемпион АСА Олег Борисов прокомментировал итог поединка между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Бой прошел на Noche UFC и завершился победой уроженца Грузии.

«Как и предполагалось, борьба взяла вверх, хотя О'Мэлли неплохо вставал. И все же борьба его измотала, он не смог остро атаковать, а Двалишвили вовремя ее применял», — приводит MMA.Metaratings слова Борисова.

Также он предположил, как может сложиться потенциальный бой между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«Умар Нурмагомедов хорошо борется и в стойке работает, но Двалишвили сильнее физически. Каждый может выиграть. Все зависит от плана и от того, кто будет лучше готов», — добавил Борисов.

Ранее в команде Нурмагомедова заявили, что россиянин может провести поединок против Двалишвили в начале следующего года.