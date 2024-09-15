Исмаилов — о бое О'Мэлли и Двалишвили: «Ожидаемый результат»

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал итог поединка между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили.

«Ожидаемый результат, учитывая кардио Мераба и умение навязывать свою борьбу. Эти качества принесли свои плоды. О'Мэлли не был похож на себя, пропала острота его действий и ударов. Большего ожидал от Шона», — сказал Исмаилов Metaratings.ru .

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 306 и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.