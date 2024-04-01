Эдди Альварес: «Глейсон Тибау повалил Хабиба 3-4 раза и фактически выиграл бой»

Экс-чемпион UFC и Bellator в легком весе Эдди Альварес (30-8) считает, что Глейсон Тибау (38-19) победил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в 2012 году.

«Глейсон Тибау повалил Хабиба 3-4 раза и фактически выиграл бой, так что Жорж Сен-Пьер не был бы первым, кто повалил Хабиба. Жорж в своей лучшей форме победил бы Хабиба», — сказал Альварес в соцсетях.

Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 7 июля 2012 года на UFC 148 в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.