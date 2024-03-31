Холлоуэй о бое с Гэтжи: «Вы будете удивлены»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что провел 10-недельный тренировочный лагерь в преддверии боя с Джастином Гэтжи (25-4).

«Я всегда чувствовал себя довольно сильным для полулегкого веса. Сейчас я в легком, и чувствую себя еще сильнее. Я стал быстрее. Многие будут удивлены. Все постоянно вспоминают мне тот бой с Дастином Порье, но тогда я провел 6-недельный лагерь, сейчас у меня был 10-недельный лагерь. Не могу дождаться, когда выйду и все докажу», — сказал Холлоуэй на своем YouTube-канале.

Гэтжи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.