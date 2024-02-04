Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

4 февраля, 11:33

Дрю Добер сделал заявление после поражения Ренато Мойкано

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

15-й номер рейтинга UFC в легком весе Дрю Добер (27-13) сделал заявление после поражения 13-му номеру рейтинга Ренато Мойкано (18-5).

«Не тот результат, которого мы хотели. В игре, где все решают дюймы, я допустил ошибки, и Ренато Мойкано сегодня был лучше. Поздравляю его и его команду. Мне не стыдно ставить все на кон и проверять свои способности против лучших в мире», — написал Добер в соцсети X.

Мойкано победил Добера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Ренато Мойкано
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пол Крейг и Кайо Борральо подерутся 4 мая на UFC 301

Биспинг назвал идеального соперника для Хамзата Чимаева

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости