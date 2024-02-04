Дрю Добер сделал заявление после поражения Ренато Мойкано

15-й номер рейтинга UFC в легком весе Дрю Добер (27-13) сделал заявление после поражения 13-му номеру рейтинга Ренато Мойкано (18-5).

«Не тот результат, которого мы хотели. В игре, где все решают дюймы, я допустил ошибки, и Ренато Мойкано сегодня был лучше. Поздравляю его и его команду. Мне не стыдно ставить все на кон и проверять свои способности против лучших в мире», — написал Добер в соцсети X.

Мойкано победил Добера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.