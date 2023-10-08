Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:53

Дрю Добер обошел Дастина Порье по количеству нокаутов в истории легкого веса UFC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

34-летний американский легковес Дрю Добер (27-12) после победы над Рикки Гленном (22-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 229 вошел в топ рейтинга бойцов с наибольшим количеством нокаутов в истории легкого дивизиона.

На счету Добера 10 нокаутов, столько же у Дональда Серроне (36-17) и экс-временного чемпиона Тони Фергюсона (25-9), в то время как у экс-временного чемпиона Дастина Порье (29-8) — девять нокаутов.

Лидерами рейтинга нокаутеров в легком весе являются Джим Миллер (36-17), на его счету 15 нокаутов; экс-чемпион Чарльз Оливейра (34-9) с 14 нокаутами и Джо Лозон (28-15) с 13 нокаутами.

«Это был один из самых односторонних поединков, которые я видел за последнее время, — прокомментировал выступление Добера Уайт на пресс-конференции. — Он выглядел потрясающе».

Добер победил Гленна техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 229. Турнир состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, США.

UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Матеуш Гамрот будет страховать бой Махачева и Оливейры»

Дана Уайт: «Российские бойцы смогут выходить на бой с флагом России»
Новости
RSS RSS
Все новости