Дрю Добер обошел Дастина Порье по количеству нокаутов в истории легкого веса UFC

34-летний американский легковес Дрю Добер (27-12) после победы над Рикки Гленном (22-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 229 вошел в топ рейтинга бойцов с наибольшим количеством нокаутов в истории легкого дивизиона.

На счету Добера 10 нокаутов, столько же у Дональда Серроне (36-17) и экс-временного чемпиона Тони Фергюсона (25-9), в то время как у экс-временного чемпиона Дастина Порье (29-8) — девять нокаутов.

Лидерами рейтинга нокаутеров в легком весе являются Джим Миллер (36-17), на его счету 15 нокаутов; экс-чемпион Чарльз Оливейра (34-9) с 14 нокаутами и Джо Лозон (28-15) с 13 нокаутами.

«Это был один из самых односторонних поединков, которые я видел за последнее время, — прокомментировал выступление Добера Уайт на пресс-конференции. — Он выглядел потрясающе».

Добер победил Гленна техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 229. Турнир состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, США.

