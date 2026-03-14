Источник: Махачев проведет бой с Гэрри

Следующим соперником чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева станет ирландский боец Иэн Гэрри, сообщил в соцсети X инсайдер Рубен Картер.

По информации исчтоника, поединок должен состояться 30 мая на турнире UFC 329 в Саудовской Аравии.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и одно поражение за карьеру в ММА. У 28-летнего Гарри — 21 победа и 1 поражение.

Ранее чемпион UFC в легком весе Илия Топурия обвинил Махачева в срыве их поединка на турнире в Белом доме 14 июня.