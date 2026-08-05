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Сегодня, 15:42

Ортега и Мойкано проведут реванш на турнире UFC 331 20 сентября

Сергей Филин

Американец Брайэн Ортега и бразилец Ренато Мойкано проведут бой на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, сообщила пресс-служба американского промоушена.

Их предыдущий бой состоялся 29 июля 2017 года на турнире UFC 214 и завершился победой Ортеги. В третьем раунде американец заставил соперника сдаться после удачного применения удушающего приема «гильотина».

35-летний Ортега в двух последних поединках проиграл бразильцу Диего Лопесу и американцу Алджамейну Стерлингу. Всего на его счету 16 побед и 5 поражений. Еще один бой с участием Ортеги был признан несостоявшимся.

37-летний Мойкано 5 апреля победил британца Криса Данкана на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе. Бразилец успешно провел удушающий прием во втором раунде. Всего на счету Мойкано 21 победа при семи поражениях и одной ничьей.

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Брайэн Ортега
Ренато Мойкано
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