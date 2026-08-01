Марк Вологдин — Борислав Николич: где смотреть онлайн трансляцию боя UFC

Россиянин Марк Вологдин и серб Борислав Николич проведут бой в легчайшем весе на UFC Fight Night 283 в субботу, 1 августа. Вечер смешанных единоборств состоится на арене «Штарк» в Белграде (Сербия). Начало боя Вологдин — Николич — около в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) с 20.00 мск.

ММА UFC: Николич — Вологдин

У 26-летнего россиянина профессиональный рекорд — 12-4-2. 33-летний серб в ММА провел 17 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.

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