Малютин о бое Махачева и Гэрри: «Будет идти до первого партера. Там Ислам свое не упустит»

Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о бое россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Махачев будет защищать титул в полусреднем весе.

«Это будет крутой бой. Махачеву тяжело дался первый поединок в полусреднем весе. Новая категория, большая ответственность, желание победить. Сейчас у Ислама есть опыт, ему будет намного проще адаптироваться к весу. Думаю, что бой будет идти до первого партера. Когда поединок перейдет туда, то Махачев свое не упустит. Может быть, это случится во втором или третьем раунде. Гэрри не представляет, какой россиянин крутой в борьбе», — сказал Малютин «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).