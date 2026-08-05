Тактаров заявил, что у Гэрри нет шансов в поединке против Махачева

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о бое россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Махачев будет защищать титул в полусреднем весе.

«У Иана Гэрри нет никаких шансов в поединке против Ислама. Махачев — глыба, а Гэрри просто грязный и подлый человек. Еще мне очень нравится, что Махачев развивается во все стороны. Учит Коран наизусть, тренирует и память в том числе. Это говорит о том, что он не какой-то низкий человек, а представитель прекрасной нации, лакец, большой молодец и пример для всех. Всестороннее развитие поможет ему не только в поединке, но и в принципе везде», — сказал Тактаров «СЭ».

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Давид Петросян