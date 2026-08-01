Медич победил Родригеза техническим нокаутом на 30-й секунде первого раунда на турнире в Белграде

Серб Урош Медич победил американца Даниэля Родригеза техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC Fight Night 283 в Сербии.

Бой, который состоялся на арене «Штарк» в Белграде (Сербия), завершился на 30-й секунде первого раунда. После серии ударов Медича рефери остановил поединок.

Теперь у 33-летнего серба в профессиональной карьере — 14 побед и три поражения. 39-летний американец в ММА провел 26 боев, в которых одержал 20 побед и потерпел шесть поражений.

Экс-чемпион UFC поляк Ян Блахович на турнире в Белграде проиграл нокаутом новозеландцу Навахо Стирлингу, который заменил в бою Богдана Гуськова. Поединок завершился в первом раунде.

Еще один поляк — Марчин Тыбура — проиграл единогласным решением судей дебютировавшему в тяжелом весе Александру Ракичу из Сербии.

ММА UFC: Медич — Родригез