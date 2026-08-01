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Урош Медич — Даниэль Родригес, 1 августа 2026: где смотреть онлайн трансляцию боя UFC

1 августа, 20:00

Урош Медич — Даниэль Родригес: где смотреть онлайн трансляцию боя UFC

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Урош Медич.
Фото Getty Images

Серб Урош Медич и американец Даниэль Родригес проведут бой в полусреднем весе на UFC Fight Night 283 в субботу, 1 августа. Вечер смешанных единоборств состоится на арене «Штарк» в Белграде (Сербия). Начало боя Медич - Родригес — около в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) с 20.00 мск.

ММА UFC: Медич — Родригез

У 33-летнего серба в профессиональной карьере — 13 побед и три поражения. 39-летний американец в ММА провел 25 боев, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений.

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Урош Медич
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