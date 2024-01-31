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31 января, 11:15

Долидзе считает, что Чимаев не заслужил бой за пояс UFC

Алина Савинова
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Грузинский средневес UFC Роман Долидзе рассказал, как вызывал на бой Хамзата Чимаева.

«Я лично к нему никаких претензий не имею, кроме его бравады и выступлений в стиле «Smash everybody» c фотографиями. Для меня это детский сад, и он продолжается. Если он так заявлял, то не надо было соглашаться драться с человеком, который выступал в 77 кг и пошел драться с ним, встав с дивана. Я тоже был тогда готов и делал предложение. Не знаю, дошло оно до него и он ли его отклонил, но в итоге они согласились на Усмана», — цитирует Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Также он отметил, что Чимаев не заслужил бой за пояс UFC.

«До этого совсем по-другому к нему относился. Я понимаю, что в UFC может быть все и порой странные вещи происходят. Вот Мераб Двалишвили уже сколько боев не может подраться за пояс. Это будет странно, если Хамзату дадут бой за пояс. Я считаю, что он не заслужил», — добавил боец.

21 октября 2023 года Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей. Бой состоялся в турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот поединок выходил на коротком уведомлении. Всего на счету 29-летнего Чимаева 13 побед и ни одного поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dolidze-chimaev-ne-zasluzhil-boya-za-poyas-ufc-329388/
Роман Долидзе
Хамзат Чимаев
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