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31 января, 11:15

Царукян: «Я на сто процентов российский боец»

Царукян заявил, что он представляет и Россию, и Армению
Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) в интервью «СЭ» заявил, что он представляет и Россию, и Армению.

«Я на сто процентов российский боец, — сказал Царукян «СЭ». — Вырос здесь, тренировался здесь, тренируюсь здесь. Ходил в школу здесь, ходил в университет с российским паспортом, просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же».

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).

Арман Царукян. «Побывал в 50 странах. Если скажут выбрать город, откуда не буду выезжать всю жизнь, — выберу Москву». Арман Царукян — главная угроза для Махачева

Арман Царукян
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