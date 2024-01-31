Царукян: «Я на сто процентов российский боец»

Царукян заявил, что он представляет и Россию, и Армению

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) в интервью «СЭ» заявил, что он представляет и Россию, и Армению.

«Я на сто процентов российский боец, — сказал Царукян «СЭ». — Вырос здесь, тренировался здесь, тренируюсь здесь. Ходил в школу здесь, ходил в университет с российским паспортом, просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же».

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).