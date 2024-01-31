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31 января, 10:45

У брата Камару Усмана сменился соперник. Он встретится с непобежденным Миком Паркином

У брата Камару Усмана сменился соперник
Давид Хачатрян
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Брат экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Мохаммед (10-2) проведет бой не с Крисом Барнеттом (23-8), который получил травму, а с непобежденным британским бойцом Миком Паркином (8-0). Бой состоится 23 марта на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Усман провел в UFC три боя и все выиграл. В прошлом бою он одолел Джейка Кольера (13-10) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 23 сентября 2023-го на UFC Fight Night 228 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Паркин провел в UFC два боя и оба выиграл решением судей. В прошлом поединке он одолел Кайо Мачадо (17-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 ноября 2023-го в UFC Apex в Парадайсе, США.

Камару Усман
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