У брата Камару Усмана сменился соперник. Он встретится с непобежденным Миком Паркином

Брат экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Мохаммед (10-2) проведет бой не с Крисом Барнеттом (23-8), который получил травму, а с непобежденным британским бойцом Миком Паркином (8-0). Бой состоится 23 марта на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Усман провел в UFC три боя и все выиграл. В прошлом бою он одолел Джейка Кольера (13-10) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 23 сентября 2023-го на UFC Fight Night 228 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Паркин провел в UFC два боя и оба выиграл решением судей. В прошлом поединке он одолел Кайо Мачадо (17-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 ноября 2023-го в UFC Apex в Парадайсе, США.