Дмитрий Кудряшов — о бое Тактарова и Монсона: «Я пожалел о потраченном времени»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (26-6) раскритиковал боксерский поединок между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном.

«К боксу это не имело никакого отношения. Я точно не возьмусь назвать это популяризацией нашего любимого вида спорта. Остается только улыбаться тем, кто делает такие бои и громкие заявления о них. Я пожалел о потраченном времени, но факт в том, что я все равно это смотрел. Почему? Я знаком с Олегом Николаевичем и знаю Монсона. Мне было интересно, что мужики в возрасте «за 50» могут показать. Теперь я понимаю, что ничего», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Тактаров и Монсон дрались на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа. По итогу противостояния была зафиксирована ничья.