Даниэль Кормье: «О'Мэлли — это словно второе пришествие Конора»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) прокомментировал эффектную победу Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

«О'Мэлли — это словно второе пришествие Конора, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Шон не должен избегать этих сравнений, ведь, как он сказал в интервью, Конор богат и грамотно ведет бизнес. И Шон хочет стать таким же.

Он доказал, что у него есть бойцовские навыки, что он может править дивизионом долгое время, ведь у парня, которого он побил, наибольшее количество защит пояса в дивизионе. Многие считали, что Шон на заслужил титульного шанса, но он доказал, что он — боец высочайшего уровня".

г5О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.