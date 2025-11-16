Бокс/ММА
Сегодня, 10:52

Диллону Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC после драки с командой Махачева

Президент UFC Дана Уайт пожизненно запретил американскому бойцу Диллону Дэнису посещать турниры промоушена из-за конфликта с командой россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 322.

Перед началом основного карда турнира между Дэнисом и представителями команды Махачева произошла перепалка, которая перешла в потасовку, которую разнимала охрана арены «Мэдисон-сквер-гарден» и вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл.

В конфликте участвовали спарринг-партнер Махачева Магомед Зайнуков и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Магомед Зайнуков.Бойцы из команды Хабиба атаковали друга Конора на UFC 322! Заставили ответить за грязные оскорбления в соцсетях

«Я считаю себя виновным в том, что произошло. Я мог это предотвратить. Вы больше никогда не увидите Диллона Дэниса на турнирах UFC», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 322.

По словам Уайта, конфликт начался из-за того, что Дэнис сидел не на своем месте в зале.

В главном бою UFC 322 Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену, завоевал титул в полусреднем весе и стал первым россиянином, которому удалось стать двойным чемпионом промоушена. Ранее Махачев был чемпионом UFC в легком весе, но оставил пояс ради перехода в полусреднюю весовую категорию и поединка с Маддаленой.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

