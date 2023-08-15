Диего Лопес: «Моя цель — получить реванш с Евлоевым»

Бразильский боец Диего Лопес (22-6), который дебютировал в UFC с поражения Мовсару Евлоеву (16-0), хочет добиться реванша с россиянином.

«Конечно, цель состоит в том, чтобы получить реванш, — сказал Лопес в интервью MMA Junkie. — Я не говорю о следующем бое. Я надеюсь, что это произойдет позже, когда я буду в топ-10, топ-5 или кто знает — может быть, даже в бою за титул, поскольку многие считают Евлоева сильным претендентом на титул, и я хочу добраться до титула. Я хочу совершенствоваться и показать свою эволюцию в реванше против него.

Я думаю, что все могло бы пройти по-другому, потому что у меня были бы конкретные сабмишены на него. Я бы изучил его бои, лучше тренировался и работал над определенными корректировками, что и произошло с Гэвином Такером. Сначала он хорошо защищался, но я постепенно вносил коррективы, пока не добился сабмишна.

Против Евлоева, если бы у меня было больше времени на подготовку — я имею в виду не целый тренировочный лагерь, а на две-три недели больше, — я думаю, я мог бы выступить гораздо лучше. Это был невероятный бой. Я знаю, что люди были очень довольны, и именно так я заявил о себе. Я не могу сказать, что победил бы его с полным тренировочным лагерем, это будет известно в будущем, если я встречусь с ним снова".