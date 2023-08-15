Махачев выразил соболезнования пострадавшим в результате взрыва в Махачкале

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) отреагировал на взрыв на автозаправке на выезде из Махачкалы, который произошел 14 августа.

«Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале», — написал Махачев в соцсетях.

В результате инцидента на автозаправке погибли не менее 27 человек, в том числе трое детей. По данным МЧС, пострадали 75 человек.?