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Тюлюлин: «Ни мне, ни знакомым ребятам в UFC не говорили, что какие-то моменты затрагивать нельзя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Денис Тюлюлин в интервью рассказал, что руководство промоушена никогда не просило его или знакомых бойцов не затрагивать какие-либо темы в интервью.

«Знаю, что будет, если не дашь интервью по зуму в медиадень — ничего. Я так делал. Думаю, на пресс-конференции также, но это мое предположение. Чисто теоретически санкции могут быть.

Ни мне, ни знакомым ребятам не говорили, что какие-то моменты на пресс-конференции затрагивать нельзя, но они сами понимают, что можно, что нельзя. У нас и люди другие, они политические вопросы не обсуждают. Что касается Стрикленда, он бабки зарабатывает. Мы же здесь на работе, все это в любом случае из-за денег. Он понимает, что его слова расходятся, он поднимает медиа, а это гонорары. Все упирается в финансы», — цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

Источник: «РБ Спорт»
Денис Тюлюлин
UFC
ММА
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