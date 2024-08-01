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Сегодня, 21:57

Тюлюлин рассказал, за что UFC штрафует бойцов

Алина Савинова
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Боец UFC Денис Тюлюлин рассказал, за что промоушен может оштрафовать спортсменов. По его словам, бойцов просят не выпрыгивать из клетки после поединков.

«Могут ли в UFC сказать, что под эту музыку выйти нельзя? Мне кажется, да. По какой-нибудь политической причине. Штрафуют ли, когда кто-то выпрыгивает или запрыгивает в клетку? На брифинге постоянно говорят, что не надо залезать на клетку, а тем более прыгать. Знаю, что бывают штрафы. У моего близкого был штраф за то, что человек из его команды перелез к нему в клетку. Штраф немаленький на российский рубль», — цитирует Тюлюлина «РБ Спорт».

Тюлюлин выступает под эгидой UFC с 2022 года. Всего на его счету в ММА 10 побед и 9 поражений.

Источник: РБ Спорт
Денис Тюлюлин
ММА
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