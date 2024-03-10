Йоана Енджейчик вошла в Зал славы UFC

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоана Енджейчик (27-3) вошла в Зал славы UFC. Об этом стало известно во время турнира UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Польской спортсменке принадлежит несколько рекордов лиги, в том числе наибольшее количество защит титула в минимальном весе (5) и наибольшее количество побед подряд в минимальном весе (8).

Енджейчик завершила карьеру в 2022 году, проиграв в реванше Чжан Вэйли (24-3) нокаутом во втором раунде.