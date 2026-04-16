Дарья Железнякова — Мелисса Кроден: дата и время начала боя UFC

Россиянка Дарья Железнякова проведет бой в легчайшем весе против канадки Мелиссы Кроден на турнире UFC Fight Night 273 в ночь с 18 на 19 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало боя Железнякова — Кроден — около 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Кроден — Железнякова

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 273 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Результаты боя Кроден — Железнякова и других поединков будут доступны в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Статистика бойцов

На счету 30-летней Железняковой рекорд — 10 побед и 2 поражения. В последнем своем бою, который состоялся 21 июня 2025 года, россиянка победила англичанку Мелиссу Диксон единогласным решением судей.

35-летняя Кроден в профессиональной карьере одержала 7 побед и потерпела 3 поражения. В последнем своем бою, который состоялся 13 декабря 2025 года, канадка проиграла единогласным решением судей Луане Сантос из Барзилии.