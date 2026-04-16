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16 апреля, 19:00

Дарья Железнякова — Мелисса Кроден: дата и время начала боя UFC

Дарья Железнякова проведет бой против Мелиссы Кроден на UFC Fight Night 273 19 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Железнякова.
Фото соцсети

Россиянка Дарья Железнякова проведет бой в легчайшем весе против канадки Мелиссы Кроден на турнире UFC Fight Night 273 в ночь с 18 на 19 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало боя Железнякова — Кроден — около 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Кроден — Железнякова

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 273 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Результаты боя Кроден — Железнякова и других поединков будут доступны в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Статистика бойцов

На счету 30-летней Железняковой рекорд — 10 побед и 2 поражения. В последнем своем бою, который состоялся 21 июня 2025 года, россиянка победила англичанку Мелиссу Диксон единогласным решением судей.

35-летняя Кроден в профессиональной карьере одержала 7 побед и потерпела 3 поражения. В последнем своем бою, который состоялся 13 декабря 2025 года, канадка проиграла единогласным решением судей Луане Сантос из Барзилии.

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Дарья Железнякова
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