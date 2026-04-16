Марк Вологдин — Джон Кастаньеда: дата и время начала боя UFC

Россиянин Марк Вологдин проведет бой в легчайшем весе против американца Джона Кастаньеды на турнире UFC Fight Night 273 в ночь с 18 на 19 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало боя Вологдин — Кастаньеда — около 00.20 мск.

ММА UFC: Кастанеда — Вологдин

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 273 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Результаты боя Вологдин — Кастаньеда и других поединков будут доступны в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Статистика бойцов

25-летний Вологдин имеет рекорд — 12 побед, четыре поражения и одна ничья. Этот поединок станет для Марка дебютом в промоушене. В последнем своем бою, который состоялся 7 октября 2025 года, россиянин победил эквадорца Хуана Мартинетти единогласным решением судей.

34-летний Кастаньеда в профессиональной карьере одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. В последнем своем бою, который состоялся 26 апреля 2025 года, американец проиграл соотечественнику Крису Гутьерресу раздельным решением судей.