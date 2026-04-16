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Гилберт Бернс — Майк Малотт: дата и время начала боя UFC

Гилберт Бернс и Майк Мэлотт проведут бой на UFC Fight Night 273 19 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гилберт Бернс.
Фото Global Look Press

Бразильский боец Гилберт Бернс и канадец Майк Мэлотт проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 273 в ночь с 18 на 19 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало главного боя — около 5.30 по московскому времени.

ММА UFC: Бернс — Мэлотт

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 273 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Результаты боя Бернс — Мэлотт и других поединков будут доступны в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Статистика бойцов

39-летний Бернс в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 9 поражений. В последнем своем бою, который состоялся 17 мая 2025 года, бразилец проиграл эквадорцу Майклу Моралесу техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Мэлотта рекорд — 13 побед, 2 поражения и 1 ничья. В последнем своем поединке, который состоялся 18 октября 2025 года, канадец победил американца Кевина Холланда единогласным решением судей.

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Гилберт Бернс
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