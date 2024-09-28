Дарья Железнякова — Айлин Перез: смотреть трансляцию боя UFC Fight Night 243
Железнякова проведет поединок против Перез на UFC Fight Night 243
Россиянка Дарья Железнякова проведет поединок против аргентинки Айлин Перез на турнире UFC Fight Night 243 в субботу, 28 сентября. Вечер ММА пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало боя — в 19.00 по московскому времени.
Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за Fight Night 243 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
28-летняя Железнякова в MMA провела 10 боев, в которых одержала девять побед и потерпела одно поражение. На счету 29-летней Перез — 10 побед и два поражения.
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