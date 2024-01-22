Дана Уайт рассказал, почему турнир UFC в Саудовской Аравии перенесен

Глава UFC Дана Уайт раскритиковал тех, кто сообщил, что первый турнир в Саудовской Аравии был перенесен с марта на июнь из-за недовольства саудитов уровнем карда.

«Правда ли, что турнир в Саудовской Аравии перенесен из-за того, что саудиты были недовольны кардом? Чушь собачья, это наглая ложь, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Я сам попросил перенести турнир, потому что пара парней, которые должны были там драться, не были готовы. Мы хотим привезти в Саудовскую Аравию крутое мероприятие, и это будет Fight Night, но мы хотим сделать лучший Fight Night в истории. Тот, кто сказал, что турнир был перенесен из-за плохого карда — гребаный лжец.

Правда ли, что саудиты попросили привезти им бой Конора? Нет. Но мне нравится, что они говорят: «Привези нам лучшее, что у тебя есть, и мы хорошо за это заплатим».

Ранее появились сообщения, что турнир UFC в Саудовской Аравии якобы был перенесен из-за того, что саудиты раскритиковали кард турнира.