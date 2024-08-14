Дана Уайт: «Стрикленд подерется с победителем боя дю Плесси и Адесаньи»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что первый номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (29-6), а не победитель боя между третьим номером рейтинга в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) и 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0) подерется за титул следующим.

«Шон Стрикленд сейчас является первым номером в мировом рейтинге среднего веса. Так что ответ: да, он следующий соперник чемпиона в этой весовой категории», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дрикус дю Плесси (21-2) и Исраэль Адесанья (24-3) подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.