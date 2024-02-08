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8 февраля, 10:16

Гуськов: «Принял бой с Оздемиром за 18 часов до выхода в клетку»

Алина Савинова
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Узбекский боец UFC Богдан Гуськов высказался о своем поражении от Волкана Оздемира в дебютном поединке в американской лиге.

«Принять бой с Оздемиром не было ошибкой. Моей главной целью было подписание в UFC. Долго к этому шел. Подвернулся шанс, который было глупо упускать. Все нормально. Я принял бой за 18 часов до выхода, согнал десять килограмм. Наверное, для кого-то это была бравада. Обоснована критика или нет, каждый решит сам за себя», — цитирует Гуськова MMA.Metaratings.ru.

Также он сравнил свои поединки с Оздемиром и Вячеславом Василевским.

«Намного хуже я себя чувствовал в бою с Василевским. С Оздемиром все шло достаточно неплохо. Была пара глупых ошибок. Слишком рано начал с ним рубиться. Поединки похожи тем, что у меня не было должной подготовки. Если бы я был в хорошей форме, мог бы рассказать про отличая, а так оба боя провел плохо в силу собственной неподготовленности», — добавил боец.

Следующий поединок Гуськов проведет 11 февраля на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе против американца Зака Пауги. Всего на счету 31-летнего узбекского бойца в 14 побед и 3 поражения в ММА.

Источник: Metaratings.ru
Богдан Гуськов
ММА
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