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Дана Уайт: «Мне нравится Махачев, но Джонс — номер один»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт повторил, что для него экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), а не действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) — номер один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Мне нравится Ислам, но то, что Джонс на втором месте в рейтинге лучших бойцов, — это так тупо. СМИ ни хрена не знают об этом спорте. Джон Джонс никогда не проигрывал. [Александр] Волкановски поднялся в легкий вес, и их первый бой с Исламом был очень близким. Джон Джонс поднялся в тяжелый вес и абсолютно снес [Сирила Гана]. Джон Джонс прошел через него, как через пустое место. Для меня Джон Джонс — номер один, он самый жесткий парень в мире», — сказал Уайт на Flagrant Podcast.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дана Уайт
Джон Джонс
Ислам Махачев
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