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Сегодня, 11:10

Дана Уайт — о бое дю Плесси и Адесаньи: «Когда мы смотрели бой, мы сходили с ума»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт похвалил чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2), подчеркнув, что он «неуклюжий» боец.

«Как мне мейн-ивент UFC 305? Это было потрясающе. Когда мы смотрели бой в Нью-Йорке, мы сходили с ума. Это был отличный бой для обоих парней. Дрикус такой неуклюжий и непонятный, он дерется так, будто танцует белый человек. Это так безумно и неловко, понимаете, о чем я? Но это очень эффективно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дана Уайт
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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