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Сегодня, 10:27

Дана Уайт не смог ответить, почему UFC вырезает Нганну из промо-роликов

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что он не в курсе, что любые упоминания экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) отсутствуют в роликах лиги с момента его ухода.

«Мы вырезаем Нганну из промо-роликов? Я ничего об этом не знаю. Это были видео, которое продюсировали мы? Вы уверены? В таком случае я не могу не согласиться [с Исраэлем Адесаньей], но все сидящие здесь, включая руководителя по связям с общественностью, впервые слышат об этом. Мы выясним, что произошло, и я попрошу нашего сотрудника позвонить вам и рассказать, в чем дело. Если это правда, значит кто-то в компании принял такое решение. Если бы это решение принял я, я бы прямо сейчас вам об этом сказал», — отметил Уайт на пресс-конференции.

Ранее экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) раскритиковал UFC за то, что лига убирает Нганну из своих промо-материалов.

Дана Уайт
Франсис Нганну
UFC
ММА
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