UFC назначил бой Пратеса и Моралеса за временный титул в весе Махачева

UFC объявил о поединке между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом за временный титул в полусредней весовой категории. Бой состоится 30 января 2027 года на турнире UFC 336 в Торонто, сообщает сайт промоушена.

Действующим чемпионом дивизиона остается россиянин Ислам Махачев. Пратес и Моралес разыграют временный пояс. Причины назначения поединка за этот титул в официальном сообщении не уточняются.

33-летний Пратес одержал семь побед в восьми поединках UFC, причем все семь — нокаутами. В двух последних боях он победил бывших чемпионов Джека Деллу Маддалену и Леона Эдвардса. Моралес, которому 27 лет, остается непобежденным: на его счету 19 побед в 19 профессиональных поединках, из них семь — в UFC.

Главным событием UFC 336 станет бой за пояс в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Джошуа Ваном и Манелом Капе. Таким образом, организаторы подтвердили сразу два титульных поединка турнира.