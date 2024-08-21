Дана Уайт: «Гарантирую, что Джонс подерется с Аспиналлом»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что не по вине экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) не состоялся его бой с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3), добавив, что Джонс точно подерется с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3), если победит экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«У меня нет никакой злости на Франсиса. Он давно ушел из моего поля зрения, – сказал Уайт на пресс-конференции. – Этот чувак [показывает на сотрудника лиги] сделал все, что в его силах, чтобы бой Джона Джонса и Франсиса состоялся. Бой не состоялся, и позвольте сказать вот что: это произошло не по вине Джона Джонса.

Джон Джонс – уникальный парень, с которым приходится иметь дело, но он будет драться с кем угодно. Он хотел боя с Франсисом. Вы видели, что он сделал с Сирилом Ганом? Он сделал бы то же самое и с Франсисом Нганну. Он очень хотел боя с Франсисом. В интернете пишут, что я лижу ему зад, но все, что я говорю о Джонсе, – это факты. Джонс ни за что не откажется от боя с Аспиналлом. Я вам это гарантирую! Он никогда не боялся драться с кем бы то ни было. Бой Джона и Аспиналла состоится, если он побьет Стипе [Миочича]».

Джонс и Миочич должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.